Михаил Дегтярев о протестах в Хабаровске: «Да, были оскорбительные лозунги. Но эти люди просто переволновались». Фото: Правительство Хабаровского края

Прошло три месяца с тех пор, как был подписан указ о назначении Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. В эфире Радио «Комсомольская правда» Михаил Дегтярев рассказал о своем отношении к лозунгам местных жителей, которые выходили протестовать до и поле его назначения.

- Я не увидел там ни одного лозунга, который касался бы моей работы. Были оскорбительные лозунги, однако я их уже давно простил. Понимаю, что люди просто переволновались. Кто-то просто заблудился в своих суждениях. Они говорят о судьбе Фургала, но я тут при чем? Меня президент назначил руководить огромным краем, задачи освобождать или осуждать Фургала у меня нет, - отметил врио губернатора Хабаровского края.

Напомним, что несогласованные митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала начались в Хабаровске 11 июля.

Сергей Фургал был задержан 9 июля. Его обвинили в организации двух убийств и одного покушения на предпринимателей. В частности, следователи заявили о доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, и покушении на бизнесмена Александра Смольского.

Фургал был уволен с должности в связи с утратой доверия, а временно исполняющим обязанности губернатора стал Михаил Дегтярев. За это время чиновник выдвинул целый ряд законодательных инициатив.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Михаил Дегтярев: Не надо кричать «Мы здесь власть!». Надо работать

И. о. Губернатора Хабаровского края в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, зачем называл митингующих горлопанами, почему не боится коронавируса, где взял деньги на квартиру в центре Хабаровска и для чего ему личный «Мерседес» (подробности)