Михаил Дегтярев рассказал, кто входит в его команду. Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев был назначен на пост временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края три месяца назад. За это время в составе правительства региона произошли изменения. В эфире Радио «Комсомольская правда» Михаил Дегтярев рассказал о команде, с которой он работает.

- Частично команда осталась от прежних руководителей. Всего у нас 18 министров. Прежними остались министр образования и министр экономики. Сменились два первых вице-губернатора, - рассказал врио главы Хабаровского края.

Одним из первых вице-губернаторов региона стал москвич Александр Никитин, окончивший МГУ и руководивший аппаратом комитета Государственной думы, в котором Дегтярев был председателем. Другой первый замглавы края – местная жительница Мария Авилова, которую Дегтярев охарактеризовал как «замечательного специалиста и суперпрофессионала».

- На строительство мы пригласили хабаровчанина, который работал в Москве. На социальные вопросы - хабаровчанина Евгения Никонова. Он также работал в столице. На внутреннюю политику - хабаровчанина Базилевского. В прошлом он был главой Международного детского центра «Океан», - сообщил чиновник.

Он отметил, что руководитель Хабаровских краем также пригласили двух политиков из Самары: министра культуры Ермошкина и министра транспорта и дорожного хозяйства Мирошина.

Ранее Михаил Дегтярев говорил, что будет приглашать на работу в правительство Хабаровского края жителей этого региона, которые работают в Москве или других субъектах страны.

На Радио «КП» врио главы края также рассказал, что он и его новая команда добросовестно относятся к своим обязанностям.

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