Генерал ВВС США оценил российское гиперзвуковое оружие

В Пентагоне считают, что оборона США от гиперзвукового оружия отстаёт от развития такого оружия в остальном мире Фото: REUTERS

Российское и китайское гиперзвуковое оружие представляет собой угрозу для США, заявил глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и Северного командования ВС США генерал Глен Ванхерк. Его заявление опубликовано на сайте Пентагона.

Ванхерк также сообщил на саммите по гиперзвуковому оружию в Вашингтоне, что российская межконтинентальная баллистическая ракета "Авангард" уже поставлена на вооружение.

По мнению американского генерала, оборона от гиперзвукового оружия не успевает за его развитием.

- Гиперзвуковое оружие противников с потенциалом независимого маневрирования бросают вызов прежним версиям систем раннего предупреждения министерства обороны, - приводит слова генерала пресс-служба ведомства.