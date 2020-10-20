Трамп: У США «лучшие гиперзвуковые ракеты в мире»

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Выступая в понедельник перед сторонниками на очередном предвыборном митинге в штате Аризона, президент США Дональд Трамп снова заявил, что у американцев – лучшие в мире оружие, военная техника и гиперзвуковые ракеты, а все остальные страны им завидуют.

«Мы вложили 2,5 триллиона долларов в развитие вооруженных сил, у нас лучшая техника по сравнению с любой другой страной мира. Мы обновили наш ядерный арсенал до уровня, которого даже близко никто еще не достигал», - хвастал глава Белого дома перед собравшимися.

«Мы располагаем новыми ракетами, снарядами, кораблями, танками. У нас невероятные истребители F-35, новые танкеры. Нам завидует Россия, Китай, ни у кого нет такой техники, тем более гиперзвуковых ракет», - продолжил Трамп.

Подчеркнув, что у США «лучшие гиперзвуковые ракеты в мире», он добавил, что Москва и Пекин «украли» американские технологии «из-за администрации Обамы», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в преддверии президентских выборов глава Белого дома постоянно рассказывает, что Россия и Китай «завидуют» Штатам, которые, по его словам, обладают «самым мощным оружием в мире», что у США «на стадии разработки есть очень много интересного», в том числе гиперзвуковая ракета, которая будет лететь «в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета».

А ровно месяц назад Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие только благодаря тому, что получила от администрации его предшественника Барака Обамы секретную информацию о разработке подобных ракет в Соединенных Штатах.

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