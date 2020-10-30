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Названа статья, из-за которой Добровинского лишили статуса адвоката

Адвокатская палата Москвы поддержала решение Квалификационной комиссии
Ася КУЗНЕЦОВА
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Стало известно, за что Александра Добровинского лишили адвокатского статуса

Стало известно, за что Александра Добровинского лишили адвокатского статуса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адвокат Александр Добровинский, защищавший интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с Михаилом Ефремовым, нарушил только одну статью Кодекса профессиональной этики адвоката. В пресс-службе Адвокатской палаты города Москвы заявили, что нарушением он подорвал доверие к нему и к адвокатуре.

В заявлении также сказано, что Совет Адвокатской палаты согласился с решением Квалификационной комиссии, которая ранее признала, что Добровинский умышленно нарушил требования пункта 2 статьи 5 Кодекса профессиональной этики адвоката ("Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре")".

Отмечается также, что палата согласилась с заключением после того, как изучила материалы дисциплинарного производства и выслушала представителей Добровинксого и Главного управления Министерства юстиции РФ по Москве.

Ранее сайт KP.ru сообщал, за что Александра Добровинского лишили адвокатского статуса и почему он намерен судиться с Адвокатской палатой Москвы.