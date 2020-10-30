Венгрия сможет купить российскую вакцину при условии ее сертификации в Евросоюзе Фото: Мария ЛЕНЦ

Евросоюз осуществит административные меры в отношении Венгрии, если Будапешт приобретет вакцину от коронавирусной инфекции у России. Об этом предупредил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Представитель ЕК пояснил, что если страна является участником Евросоюза, то при покупке вакцина должна соответствовать стандартам качества ЕС и пройти процедуру сертификации на его рынке.

«Если любая из стран ЕС закупит иностранную вакцину, которая не прошла сертификацию, Еврокомиссия будет вынуждена принять меры», - подчеркнул он.

Напомним, на данный момент в мире зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первый препарат под названием «Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа. Второй также российский «ЭпиВакКорона» прошел регистрацию 14 октября.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российскими вакцинами от коронавирусной инфекции в первую очередь будут снабжены россияне, но при этом Москва готова обеспечить и производить вакцины на площадках иностранных партнеров.