Бельгия из-за переполненных больниц отправляет больных коронавирусом в Германию Фото: REUTERS

В связи с переполненностью больниц Бельгия приняла решение отправлять пациентов с коронавирусной инфекцией в Германию. Об этом сообщил бельгийский министр здравоохранения Франк Ванденбрук

Глава Минздрава Бельгии сообщил, что уже сегодня, в пятницу, 30 октября, 16 пациентов из больниц Льежа направлены во фламандские больницы и четверо - в немецкие.

«Это небольшие цифры, но каждый пациент - это проявление солидарности, речь идет о жизнях людей», - заявил он, отметив, что солидарность между разными медицинскими учреждениями «начинает организовываться».

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Заявила о необходимости введения новых ограничительных мер во всех странах Евросоюза будет на фоне второй волны коронавирусной инфекции. Во Франции уже вводят комендантский час, ограничительные меры ужесточили в Испании, в Германии объявили «ограниченный карантин», а в Австрии введут новый локдаун и комендантский час.