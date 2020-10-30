Число пострадавших от землетрясения в Турции выросло до 607

Землетрясение в Турции Фото: REUTERS

Число пострадавших в результате разрушительного землетрясения на западе Турции возросло до 607, жертвами бедствия стали 12 человек. Об этом говорится в сообщении турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям и бедствиям (AFAD).

«В общей сложности 12 наших граждан погибли, 607 наших граждан получили ранения», - говорится в сообщении AFAD, где отмечается, что один из погибших утонул.

Как писал сайт kp.ru, после землетрясения, магнитуда которого достигла 6,9, резко поднялся уровень воды, нахлынула волна, и некоторые улицы затопило. Разрушены 20 домов в Измире, один из которых разрушился полностью.

Напомним, что землетрясение зарегистрированы в 11.51 по времени UTC (14.51 по московскому времени) ощущалось во всем Эгейском регионе, его почувствовали жители таких крупных городов как Афины и Стамбул. Кроме того, пострадал и греческий остров Самос, где была разрушена церковь Богородицы. Позже у берегов Турции зафиксировали второе землетрясение. По оценкам сейсмологов, его магнитуда составила 5,1.