В Чечне объяснили слова муфтия, назвавшего врагами сторонников Эммануэля Макрона Фото: REUTERS

Муфтий Чечни Саах-Хаджи Межиев пояснил, что назвал врагами только сторонников публикации карикатур на пророка Мухаммеда и «ни в коем случае не угрожает французам».

Ранее муфтий Чечни назвал действия президента Франции Эммануэля Макрона являются «атакой на ислам». В опубликованном заявлении Межиева говорится, что французский лидер подстрекает «мусульман на провокационные действия».

«Он лишь объяснил, что сторонники Макрона, поддерживающие его в вопросе развешивания карикатур на пророка Мухаммеда (мир ему и благословение), являются врагами ислама и всей мусульманской уммы», - приводит РИА Новости заявление в пресс-службе муфтия.

В пресс-службе отметили, что всегда выступали против террора в любом его проявлении и наравне с этим выступают против исламофобии и карикатур на пророка Мухаммада.

Напомним, ранее Макрон выступил с речью о борьбе с сепаратизмом во Франции, и сообщил, что 9 декабря представит законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. По его словам, в рамках инициативы власти собираются бороться с сепаратизмом мусульман через образование детей, и построение «просвещенного ислама» в стране. Поводом к таким инициативам стало убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.