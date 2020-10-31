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Как предотвратить выпадение волос после коронавируса, рассказала врач

Последствия ковида еще изучаются учеными
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Как предотвратить выпадение волос после коронавируса, рассказала врач

Как предотвратить выпадение волос после коронавируса, рассказала врач

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Точные последствия коронавирусной инфекции у пациентов, переболевших ей, вызывают опасения даже у Всемирной организации здравоохранения. Однако, что делать тем, кто уже столкнулся с проявлениями "побочки" от covid-19, рассказала трихолог Наталья Яковлева.

По ее словам, у некоторых переболевших коронавирусом наблюдается выпадение волос на голове.

- Предотвратить выпадение волос на 100 процентов, к сожалению, мы не сможем. Потому что это именно негативное проявление воздействий коронавируса на организм. Если появились какие-то первые признаки нетипичного выпадения волос, нужно сразу обратиться за помощью к трихологу, а не лечиться народными средствами, - объяснила врач в беседе с NEWS.ru.

Эксперт отметила, что на данный момент существует множество различных наружных средств, пищевых добавок и витаминов, способных помочь организму активировать рост волос. Однако следует помнить, что тут, как и в любом другом медицинском деле, все индивидуально.