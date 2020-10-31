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Политика

Посольство России предложило США обдумать серьёзно задуматься над идеей Путина

Дипломаты выступили за инициативу российского президента по контролю над вооружениями
Ася КУЗНЕЦОВА
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Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД

Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Вашингтоне призвало власти США обдумать идей президента Владимира Путина о разоружении, сказано в сообщении в Twitter дипмиссии.

- Никто не хочет нового ракетного кризиса. Предложения президента Путина предусматривают компромиссные подходы на благо всех стран. Мы предлагаем нашим американским партнерам уделить им серьезное внимание, - отмечается в заявлении посольства.

Напомним, Владимир Путин 26 октября заявил о готовности Москвы отказаться от размещения ракет 9М729 в европейской части России при условии аналогичных действий со стороны НАТО. Именно разработку ракет 9М729 власти США назвали причиной выхода из договора РСМД.