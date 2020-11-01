В России стала обязательной цифровая маркировка шин и автопокрышек Фото: Евгения ГУСЕВА

С воскресенья, 1 ноября, в России становится обязательной цифровая маркировка шин и автопокрышек. Соответствующее постановление правительства РФ было подписано в январе этого года.

Маркировка шин и покрышек вводится в три этапа. На первом этапе возможна продажа немаркированной продукции в обычном порядке. На втором этапе, который начинается с 15 декабря, продажа шин допускается исключительно в маркированном виде, однако на данном этапе допускается хранение немаркированных шин. С 1 марта следующего года хранение шин допускается только в маркированном виде.

Все производители должны выпускать только маркированные шины, такие требования распространяются и на импортеров.

Оптовые компании, работающие напрямую с импортерами и производителями, должны передавать в Государственную информационную систему (ГИС) данные о движении маркированных шин и автопокрышек. Розничные компании также должны передавать информацию в ГИС.

Как писал сайт kp.ru, с 1 ноября электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии можно будет оформлять во всех регионах России, а бумажные паспорта транспортных средств больше выдаваться не будут. ПТС будет существовать в электронном виде (ЭПТС), и покупатель авто получит на руки выписку из этого электронного паспорта.