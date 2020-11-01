Видео нападавшего в Канаде: мужчина в пугающем костюме устроил резню Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Квебек около парламентского холма в историческом старом районе города одетый в средневековую одежду молодой человек напал на людей. Нападение засняли очевидцы

Как писал сайт kp.ru, по сообщениям местных СМИ, в результате нападения погибли по меньшей мере два человека и пятеро ранены. Официальные лица пока не делали никаких комментариев по данному поводу.

Мужчина был задержан, и госпитализирован. Как сообщают правоохранители, нападавшему около 25 лет. В салоне его автомобиля находились канистры с топливом и холодное оружие.

Местная полиция продолжает расследование, поэтому просит жителей города оставаться дома.

Напомним, на днях в Канаде, городе Монреале, расположенном в провинции Квебек, произошла еще одна попытка нападения. 29 октября, полицейский застрелил мужчину с ножом, который направлялся в сторону дежурившего полицейского автомобиля, и, по данным очевидцев вел себя неадекватно. Полицейский надзорный орган Квебека начал расследование происшествия.