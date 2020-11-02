За ночь в Канаде дотла сгорели две церкви Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За одну ночь в канадском городе Манси в провинции Онтарио дотла сгорели две церкви. Об этом сообщил в понедельник, 2 ноября, телевизионный канал СTV.

Власти страны не исключаются, что причинами обоих происшествий могли стать намеренные поджоги. Пожары в религиозных учреждениях, расположенных в семи километрах друг от друга, вспыхнули с разницей в шесть часов.

Отмечается, что в результате возгорания здания церквей полностью выгорели, однако, к счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время местные правоохранительные органы начали по факту пожаров расследование.

Напомним, что в конце прошлого месяца в столице Чили протестующие во время митинга подожгли две старинные церкви. Один из храмов - Сан-Франциско-де-Борха- являлся одним из старейших соборов в стране.