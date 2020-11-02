В России выявлено 18 257 новых заражённых коронавирусом

18 257 заболевших коронавирусом зафиксировано в России за сутки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за прошедшие сутки зафиксировано 18 257 новых случаев заражения коронавирусом. Заболевшие зафиксированы в 84 регионах России из 85. Общее число заразившихся за время эпидемии достигло 1 655 038.

Среди всех новых заражённых у 25,1% не было симптомов коронавируса.

Наибольшее случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Москве - 4 796 человек. На втором и третьем местах Санкт-Петербург (923) и Московская область (556).

Выздоровели за сутки 10 360 человек, а всего за время пандемии - 1 236 033 человека.

Также оперативный штаб сообщил, что в России за сутки от коронавируса скончались 238 человек. С весны из-за заражения вирусом в стране умерли 28 473 человека.

Ранее сайт KP.ru сообщал о прогнозе наступления пика эпидемии коронавируса в Москве. Руководитель группы по моделированию ситуации с коронавирусом в России рассказал, что есть три сценария развития пандемии в столице.