Есть ли у россиян интерес к четырехдневной рабочей неделе, рассказал эксперт Фото: Ольга БОББ

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала, есть ли сегодня у россиян интерес к четырехдневной рабочей неделе.

По его словам, в будущем, с приходом прогрессивных технологий всех ждет сокращение рабочей недели, а также рабочего дня.

Однако текущий момент, эксперт отметил разницу. Так бюджетники, которые уходят на сокращенную рабочую неделю, получают тот же заработок какой был. Для тех, кто работает в форме сдельной работы, когда ему оплачивают количество рабочих дней, то для него будет минус в его зарплате, «но тут есть оправдания, когда говорят, что да, у нас снижаются расходы на транспорт, на одежду офисную и так далее».

«Есть еще поколения, которые застали шестидневную рабочую неделю, потом был переход на пятидневку. Естественно, когда будет повышаться производительность труда и отдача от научно-технических новинок ... тогда уже, чтобы не было переизбытка просто товаров и вот этого всего кризиса перепроизводства, естественно, уйдут на четырехдневную неделю. И дадут три дня отдыхать, уходить в рекреационную сферу ... Так что тут волнений никаких не должно быть», - отметил он.

Напомним, ранее опрос выяснил, что россияне изменили свое мнение о сокращении рабочей недели. Сторонников инициативы стало меньше, и многие противники указывали на возможное снижение дохода.