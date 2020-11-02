Треть россиян сообщили о планах иметь двоих детей Фото: Евгения ГУСЕВА

Более 30 процентов россиян планируют иметь двоих детей при сохранении текущих условий жизни. Такие данные приводит опрос Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно приведенным данным, 24 процента респондентов, исходя из своих нынешних условий жизни, сообщил, что хотели бы иметь одного ребенка. Иметь троих детей хотели бы 10 процентов опрошенных, а 4 процента не думали об этом.

При наличии идеальных условий хотели бы иметь двоих детей 37 процентов опрошенных, 32 процента – троих детей, 8 процентов - одного ребенка, а 4 - процента не строили бы такие планы.

Основной причиной нежелания заводить детей в ближайшее время 39 процентов респондентов назвали материальные проблемы. Кроме того, 30 процентов опрошенных указали на жилищные трудности, а 29 процента – на отсутствие партнеров.

Напомним, год назад половина россиян (55 процентов) рассказали, что хотели бы двоих и более детей, а 9 процентов опрошенных заявили, что хотели бы остаться бездетными