2019-11-25T09:51:14+03:00
Общество

Опрос показал, сколько россиян хотят остаться бездетными

Среди тех, кто хочет пять детей, большинством стали мужчины
Ася КУЗНЕЦОВА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В октябре среди россиян прошёл опрос о планируемом количестве детей. 9% опрошенных заявили, что хотели бы остаться бездетными, а чуть больше четверти (27%) ответили, что планируют родить только одного ребёнка. Половина россиян (55%) рассказали, что хотели бы двоих и более детей. 7% участников опроса затруднились ответить сколько детей они планируют родить.

Исследование провёл "Левада-центр" среди людей репродуктивного возраста: женщин младше 45 и мужчин младше 55 лет, отмечает Интерфакс.

Также по данным "Левада-центра", больше мужчин, чем женщин, ответили, что хотели бы иметь пять и более детей при должных для этого условиях. Мужчины составили 11% против 7% женщин.

Опрос прошёл среди 1616 человек 24-30 октября 2019 года. Среди опрашиваемых были жители городов и посёлков в возрасте от 18 лет, в исследовании были задействованы 137 населённых пункта в 50 субъектах России.

Ранее сайт kp.ru приводил данные о том, какая часть мужчин готова уйти отпуск по уходу за ребёнком и как российские семьи делят обязанности по дому.

Опрос Института социологии ФНИСЦ РАН показал какой процент молодых россиян хочет, чтобы всю семью обеспечивала женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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