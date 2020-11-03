Проценко опроверг зависимость течения коронавируса от группы крови

Денис Проценко: Группа крови не влияет на течение коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что связи между группой крови заражённого коронавирусом пациента и характером течения его болезни не выявлено.

- Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос, влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость. Достоверных различий не получили, - написал Проценко в своём Facebook.

Проценко опубликовал диаграмму, показывающую статистику по смертности от коронавируса среди пациентов с разными группами крови Фото: Facebook

Врач также показал статистику длительности лечения в стационаре для носителей четырёх разных групп крови Фото: Facebook

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, учёные из Колумбийского университета США, исследователи из медицинских учреждений Китая и специалисты Мазандаранского медицинского университета Ирана провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что на тяжесть течения болезни при заражении коронавирусом может влиять группа крови пациента.

Так, сообщалось, что тяжелее всего заражение переносят люди со второй группой крови, а пациенты с первой группой крови переносят заболевание легко и умирают от коронавируса значительно реже остальных.