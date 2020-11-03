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Коронавирус Covid-19

Учёные назвали фактор, в два раза увеличивающий риск смерти женщин от коронавируса

Статистику собирали с 22 января по 3 октября
Ася КУЗНЕЦОВА
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Беременные женщины подвергаются удвоенному риску смерти от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией

Беременные женщины подвергаются удвоенному риску смерти от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты американского Центра по контролю и профилактике заболеваний назвали категорию женщин, у которых смертность от коронавируса выше в два раза, чем у других заражённых женщин.

Данные статистики, собранной собирали с 22 января по 3 октября 2020 года, показали, что чаще от коронавируса умирают беременные женщины, сообщает The Washigton Post.

В исследовании учитывались данные 19 тысяч беременных женщин. Умерли из них 33, и доля летальности составила 0,2%. Это в два раза выше общей женской смертности от коронавируса.

Учёные связывают повышенный риск смерти при заражении COVID-19 с изменениями в организме беременной женщины. Так, при вынашивании ребёнка человеку требуется больше кислорода, ёмкость лёгких снижена, частота сердечных сокращений выше, а также могут произойти изменения в иммунной системе.

Ранее сайт KP.ru обсуждал с кандидатом медицинских наук факторы риска коронавируса для беременных, насколько опасно заражение и как защитить себя от инфекции.