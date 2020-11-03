Путин сообщил о разработке в России ледоколов, не имеющих аналогов в мире

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России идет работа над новыми сериями дизельных и атомных ледоколов, которые не имеют аналогов в мире. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе своего визита на ледокол, названный в честь бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина, где глава государства принял участие в церемонии подъема флага

«Такие суда, которые могут проходить через сплошные льды, имеют важнейшее значение для нашей страны, великой арктической державы. Аналогов ледоколам этой серии нет в мире ... Уже сейчас идет работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире. За ними будущее», - сказал российский лидер о ледоколе «Виктор Черномырдин

Как писал сайт kp.ru, этот ледокол является уникальным судном и одним из самых мощных в своем классе. Он станет флагманом к целой серии кораблей, которые Россия построит для работы на Северном морском пути.