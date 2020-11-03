В «Союзмультфильме» назвали волшебником умершего создателя Незнайки

Владимир Шафранюк. Фото: animator.ru

В «Союзмультфильме» прокомментировали смерть Владимира Шафранюка. Известный художник скончался на 85 году жизни в Москве.

Много лет он посвятил тому, что трудился над созданием кукольных мультфильмов. Благодаря ему мы увидели «Волшебника Изумрудного города», «Добрыню Никитича», мультфильмы о Незнайке и другие анимации.

С 1964-го по 1967 годы Шафранюк трудился на «Союзмультфильме». Коллеги вспоминают о нем с огромным уважением.

- Много лет Шафранюк был одним из ведущих, великолепных мастеров. Он с такими же энтузиастами фактически с нуля создал первую мультстудию на телевидении, ведь в Советском Союзе еще не снимали анимационные мультсериалы, - рассказал шеф-редактор киностудии Сергей Капков.

В беседе с Пятым каналом он отметил, что художник оставил глубокий след в истории мультипликации. Его кукол до сих пор можно безошибочно узнать среди других, их выдает «характер, и настроение, и пластика».

- Таких могли делать только невероятные волшебники, — заключил Капков.

Владимир Шафранюк также успел написать книгу об искусстве мастеров по куклам, единственную в своем жанре, таких больше никто не писал.