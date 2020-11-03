Операторы рассказали, насколько повысятся цены на Интернет в 2021 году

Цены на интернет в 2021 году могут вырасти на 10 процентов Фото: Анастасия Осипова

Пандемия коронавируса заставила многих россиян перейти на дистанционную работу. Это неизменно привело к росту интернет-трафика. В итоге российские операторы связи заявили, что подорожания не избежать. Уже в начале 2021 года тарифы начнут расти.

Скорее всего, рост цен составит порядка 10%, дальнейшие прогнозы компании-поставщики услуг не делают, обещают сдержать тарифы на данной отметке, чтобы не сильно ударить по карману потребителя.

Среди причин называют необходимость инвестиций в инфраструктуру, ослабление курса рубля, закупку иностранного оборудования, «закон Яровой», пишет ФАН.

Ранее эксперты объяснили, в чем опасность опросов, которые часто предлагают пройти в Сети. если за ответы на вопросы обещают высокие гонорары в несколько тысяч рублей, скорее всего, челок попал в руки мошенников и нужно как можно быстрее покинуть страницу. Главное, не вводить данных с банковской карты и не отправлять никаких сообщений, пишет газета "Известия".