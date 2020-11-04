Какие бывают симптомы женских видов рака и как их определить, рассказал доктор Мясников Фото: Олег ЗОЛОТО

Телеведущий и доктор Александр Мясников назвал симптомы, по которым можно заподозрить женские виды рака. Об этом он рассказал в программе «О самом главном», выпуск размешен на YouTube.

По словам эксперта, рак яичников и рак груди - вот основные болезни, появление которых зачастую зависит от уровня гормонов в организме, а также индивидуальной генетики и других факторов риска.

При этом Мясников отметил, что в случае рака шейки матки следует считать болезнь инфекционной. Она почти 100% случаев вызвана вирусом папилломы человека.