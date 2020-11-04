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Байден: Мы на пути к победе на выборах, надо еще подождать

Кандидат от демократов считает, что подсчет голосов затянется
Анастасия РЫШКОВА
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Кандидат от демократов считает, что подсчет голосов затянется.

Кандидат от демократов считает, что подсчет голосов затянется.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат от демократической партии Джо Байден выступил с обращением к избирателям по телевидению. Он отметил, что подсчет результатов может затянуться.

- Мы на пути к победе, но ещё надо подождать. Результаты могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Не мне и не Трампу объявлять, кто выиграл выборы, - заявил Байден.

Напомним, что 3 ноября в США проходят выборы президента.

Основными лидерами гонки являются действующий президент США Дональд Трамп, выступающий от демократической партии и республиканец Джозеф Байден.

Согласно предварительным данным, Трамп лидирует в Огайо и Айове, Джозеф Баден занимает лидирующие позиции в штатах Небраска и Миннесота.

К последнему часу свои голоса отдали более 120 миллионом американцев - 89,9% граждан страны.

По предварительным данным аналитиков, Джо Байден является лидером гонки. Отметим, что в прошлую предвыборную компанию Трамп так же не был первым, но потом вырвался вперед.