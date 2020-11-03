Выборы президента США 3 ноября 2020 года: прямая онлайн-трансляция

3 ноября стартует основное голосование за будущего президента страны Фото: REUTERS

Предвыборная гонка кандидатов на пост президента США подошла к своему финальному этапу - 3 ноября стартует основное голосование за будущего президента страны (а досрочным голосованием в этом году воспользовалось рекордное число граждан - более половины от всех голосовавших в 2016 году).

И вот, «в первый вторник после первого понедельника ноября» (именно так с 1845 года принято называть день голосования в США) начнут работу избирательные участки.

Кто баллотируется:

От республиканской партии баллотируется действующий президент США Дональд Трамп. Своим избирателям он обещал "сохранить Америку великой" и сделать "большой скачок", который поможет наладить экономику страны.

От демократов на пост главы Белого дома претендует Джозеф Байден. Он является основным конкурентом Трампа на этих выборах. Согласно опросам избирателей и мнению букмекеров, он имеет все шансы стать новым президентом США.

В избирательных бюллетенях значатся не только фамилии Байдена и Трампа. Представитель либертарианской партии Джо Джоргенсен и 67-летний эколог-социалист от партии зеленых Нью-Йорка Хоуи Хокинс тоже претендуют на президентское кресло.

От республиканской партии баллотируется действующий президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Система выборов в США не похожа на прямое голосование в других странах. Она имеет две ключевые особенности:

Во-первых, победителя определяет не всенародное голосование, а голосование Коллегии выборщиков. По сути, рядовой избиратель в каждом штате голосует не за своего кандидата, а за список выборщиков, которые заранее обязуются поддержать симпатичного ему кандидата (иными словами, избиратели только решают, какая партия отправит выборщиков для решающего голосования в Коллегии).

В голосовании примет участие 51 штат и федеральный округ Колумбия, где расположена столица страны Вашингтон. Число выборщиков в конкретном штате определяется демографической ситуацией, всего их в этом году будет 538. Они соберутся в столицах своих штатов в декабре и уже фактически изберут президента. Протоколы голосования выборщиков поступят в Конгресс для подсчета до начала января.

Для победы претенденту на пост главы государства нужно получить голоса как минимум 270 выборщиков. Возможность голосования выборщика в Коллегии против воли избирателей существует, но как правило ограничивается властями штатов (в 24 из них "неправильное голосование" выборщика преследуется по закону).

Во-вторых, в 48 штатах президентские выборы проходят по принципу "победитель получает все". Кандидат, победивший простым большинством на всеобщем голосовании в таком штате, получает голоса всех местных выборщиков (а не пропорционально поддержке избирателей).

В этом году кроме традиционного голосования у американцев есть еще несколько вариантов распорядиться своим избирательным правом: отправить заполненный бюллетень по почте, проголосовать на избирательном участке досрочно или непосредственно в день выборов.

Джо Байден, безусловно, победит в традиционно "демократических" штатах, таких как Калифорния и Нью-Йорк Фото: REUTERS

Прогнозы выборов:

Многие аналитики и исследования пророчат победу демократу Джозефу Байдену. Однако и на прежних выборах Трамп не был заведомо лидером голосования, и для многих его победа стала сюрпризом. В конечном итоге все решит способность кандидатов максимально мобилизовать свой электорат в день выборов.

Джо Байден, безусловно, победит в традиционно "демократических" штатах, таких как Калифорния и Нью-Йорк, а Дональд Трамп одержит победу в более консервативных, таких как Оклахома и Алабама.

В этом году из-за большего числа вариантов голосования, которые пришлось организовать в связи с всемирной пандемией, подсчет голосов может затянуться на несколько дней. Также это открывает более широкие возможности для фальсификаций, так что и Трамп, и Байден уже выразили взаимные подозрения в нечестной игре.

Эксперты по безопасности США опасаются, что во время выборов и сразу после них возрастут риски массовых протестов и мародерства.

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