Протесты после выборов в США 4 ноября 2020: Трамп может аппелировать к уличным беспорядкам

Специалист допустил возможность беспорядков в США после выборов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Борисович Салин рассказал радио «Комсомольская правда» о возможных беспорядках в США после выборов.

«Американский политический класс, так называемое глубинное государство, оно в беспорядках не заинтересовано. Наверное, даже в том случае, если побеждать будет Трамп, а уж тем более, если побеждать будет Байден», - считает эксперт.

При этом он отметил, что в случае победы Байдена Трамп может аппелировать к уличным настроениям. Он напомнил про бунты на фоне расового неравенства, прошедшие летом после убийства афроамериканца, но подчеркнул, что они были вызваны скорее напряженной атмосферой из-за коронавируса.

«Американцы гораздо более свободолюбивый народ, чем европейцы, которые тоже бунтуют. Там взрывоопасный потенциал накопился. Не в интересах политического класса, чтобы он выходил на поверхность. Но кто-то из игроков, прежде всего Трамп, если почувствует, что проигрывает и у него есть шансы, он попытается апеллировать к уличным настроениям», - считает Салин.

Возле Белого дома после закрытия участков собралась толпа демонстрантов. Но, судя по всему, люди настроены пока дружелюбно. Некоторые из граждан даже устроили танцы.

Напомним, что 3 ноября в США прошли президентские выборы. По последним данным проголосовало свыше 136 млн человек.

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