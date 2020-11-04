Михаил Ефремов хочет создать в СИЗО театр Фото: Иван МАКЕЕВ

Актёр Михаил Ефремов хочет создать театр в СИЗО, где он отбывает наказание за смертельное ДТП, и надеется, что его знакомые согласятся давать в следственных изоляторах Москвы шефские концерты и проводить киновечера. Об этом сообщил секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«По словам Ефремова, в СИЗО есть замечательный клуб, в котором имеются все условия для создания русского тюремного театра, спектакли которого будут иметь не только развлекательную, но и воспитательную составляющую», - сообщил секретарь ОНК

Напомним, ранее актер Михаил Ефремов на встрече с правозащитниками уже заявлял о необходимости создания Российского тюремного театра.

Артиста признали виновным в смертельном ДТП, произошедшем в июне на Садовом кольце, когда джип актера вылетел на встречную полосу и врезался в фургон жителя Рязани Сергея Захарова, который скончался от полученных травм.

Изначально суд приговорил актера к 8 годам лишения свободы, но 22 октября на апелляции новая защита артиста просила для него 4 года условно, однако судья принял решение сократить срок лишь на 4 месяца. Ефремов будет отбывать наказание 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Актер намерен снова обжаловать это решение.