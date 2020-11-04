Предварительные итоги выборов президента США 2020: Трамп лидирует в «угадывающем» победителя округе Виго

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Опубликованы предварительные итоги выборов президента США 2020 года, согласно которым кандидат от Республиканской партии, действующий американский лидер Дональд Трамп уверенно опережает своего соперника от Демократической партии Джо Байдена в округе Виго штата Индиана, в котором почти всегда угадывали победителя президентской гонки.

По последним данным, представленным телеканалом Fox News, в Виго 54% подсчитанных голосов отдали за республиканца и 44% - за демократа.

Отмечается, что округ с населением примерно в 107 тысяч человек на протяжении более чем 60 лет выбирал того, кто по итогам президентских выборов в стране в конечном счете одерживал победу

Ранее Трамп также опережает кандидата от Демократической партии в колеблющем штате Флорида.

«Если верить приметам и статистике, кто взял Флориду, тот взял Белый дом. Флориду взял все-таки Трамп», - отметил политолог Игорь Шатров в эфире Радио «Комсомольская правда».

Напомним, в этом году проголосовать можно тремя способами: традиционно посетить избирательный участок своего штата, проголосовать досрочно и отправить свой голос по почте, поэтому многие эксперты говорят о том, что результаты выборов могут быть известны нескоро

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