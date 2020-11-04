«Они везде находят голоса»: Трамп требует остановить подсчет в Мичигане и пересчитать Висконсин

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Штаб кандидата в президенты от Республиканской партии, действующего американского лидера Дональд Трамп подал иск в Мичиган, чтобы остановить подсчет бюллетеней, а также требует пересчитать голоса в Висконсине, где кандидат от Демократической партии Джо Байден выиграл с 10 выборщиками.

«Мы сегодня подали иск в суд в Мичигане … Мы также требуем изучить те бюллетени, которые были открыты и подсчитаны, пока у нас не было доступа», - сообщил в заявлении менеджер штаба Трампа Билл Степиен

В Мичигане на данный момент с 16 выборщиками лидирует Байден

«Они находят голоса Байдена повсюду - в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. Ужасно для нашей страны!», - написал Трамп на странице своего Twitter.

Напомним, ранее глава Белого дома назвал «очень странной» потерю лидерства в некоторых штатах, где накануне вечером он опережал своего соперника, подчеркнув, что почти во всех случаях это происходило это в тех штатах, которые контролируются и управляются демократами.

Позже американский президент обвинил Демократическую партию США в попытках совершить манипуляции с голосами и их накрутки в целом ряде штатов. Трамп уверен, что демократы «усердно работают» над тем, чтобы преимущество республиканцев в 500 тысяч голосов в Пенсильвании «исчезло как можно скорее».

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