Курс рубля после выборов в США 2020 растет Фото: REUTERS

В ходе торгов на Форексе курс рубля после выборов в США 2020 года укрепился по отношению к евро и доллару.

Согласно данным торговой площадки, в среду, 4 ноября, по состоянию на 21.15 по московскому времени, российская валюта подорожала на 1,6 процента, и доллар опустился до 77,77 рубля.

Курс рубля по отношению к евро поднялся также на 1,6 процента, и стоимость европейской валюты составила 91,09 рубля.

Напомним, ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич предсказал рост курса рубля. По его словам, при удачном развитии событий к концу текущего года доллар может опуститься до 75 рублей, а в следующем году и дальше продолжить падение. Он отметил, что это будет связано с ростом цен на нефть

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя рост курса доллара, заявил, что ситуация остаётся стабильной на макроуровне, а большинство россиян получают доходы в рублях.

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