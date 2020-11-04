Стало известно, какую сумму заработал Конор Макгрегор за время карьеры в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский спортсмен Конор Макгрегор, за все свое время участия в боях заработал большую сумму денег. И речь тут, конечно же, идет о миллионах.

Журналисты издания The Sunсообщают, что в денежном плане ему удалось обогнать российского бойца Хабиба Нурмагомедова - тот заработал порядка миллионов долларов в качестве призовых за победы. следует из данных портала Sportekz.

Оказалось, что Конор заработал без учета бонусов от телевидения и продаж онлайн-трансляций более 15 миллионов долларов.