Минцифры предложили ввести штрафы до 10 млн рублей для Twitter и Google

В России предложили ввести штрафы до 10 млн руб для Twitter и Google. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) направила в Минцифры РФ письмо с просьбой рассмотреть возможность законодательного введения для иностранных интернет-компаний штрафов до 10 миллионов рублей за цензурирование российских СМИ.

Специалисты АППСИМ напомнили, что, по данным Роскомнадзора, Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и Россия 1.

"Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров обращается к Вам с просьбой рассмотреть возможность внесения изменения в статью 13.16 КоАП, чтобы на иностранные юридические лица, у которых отсутствует официальное представительство в России, налагались миллионные штрафы за осуществление цензуры российских СМИ", - говорится в письме.

На данный момент, согласно статье 13.16 КоАП ("Воспрепятствование распространению продукции средства массовой информации"), штраф за цензурирование российских СМИ, составляет 10 тысяч рублей. Ассоциация считает, что это ничтожно маленькая цифра для таких крупных иностранных корпораций.

"В этой связи в АППСИМ предлагают внести изменение в статью 13.16 КоАП и добавить "на иностранных юридических лиц наложение штрафа от 10 миллионов рублей до 1% международной выручки", - подчеркнули в письме.

В случае принятия мер к цензуре будут относиться любые действия с контентом и аккаунтами российских СМИ, включая добавление любых дополнительных маркировок, которые отсутствуют у других СМИ России, сообщает РИА Новости.