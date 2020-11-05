Курс доллара на 5 ноября 2020 года: американская валюта опустилась ниже 79 рублей

На кануне доллар уже опускался до 78,05 рубля, а евро до 91,5 рубля — к минимумам с 28 октября. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара на 5 ноября 2020 года опустился до 78,58 рубля.

Курс американской валюты снизился на 76 копеек, а европейской — на 74 копейки до 92,15 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На кануне доллар уже опускался до 78,05 рубля, а евро до 91,5 рубля — к минимумам с 28 октября.

Падение американской валюты происходит на фоне выборов президента США, считают специалисты.

Ранее они заявляли, что рост валют обусловлен востребованностью доллара и евро на международном рынке в связи с активным наверстыванием международными компаниями объемов продаж и закупок после затяжного локдауна, вызванного пандемией коронавируса.

Биткоин по состоянию на 10:06 мск вырос на 4,11% до 14,4 доллара.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,79% до 40,49 доллара за баррель.

Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке составил 9,9 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Как сообщали в Министерстве финансов РФ, объем продажи валюты по бюджетному правилу за последний месяц составит 126,9 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели предполагается направлять сумму в эквиваленте 5,8 миллиарда рублей.