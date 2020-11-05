Жертвами инфекции за последние 24 часа стали 292 пациента. Фото: REUTERS

В России за сутки выявлено 19 404 инфицированных коронавирусом в 85 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперштаб.

Жертвами инфекции за последние 24 часа стали 292 пациента, выздоровели 12 238 человек.

По количеству инфицированных в сутки лидирует Москва с показателем 5 255, Санкт-Петербург, где также зафиксирован новый рекорд - 1093 пациентов с COVID-19, в Московской области выявлено за последние сутки 588 случаев заражения, а также Нижегородская - 422 случаев и Архангельская область - 377.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. По данным Университета Хопкинса в мире новой инфекцией заразилось свыше 47 миллионов человек.

Власти России неоднократно заявляли, что не собираются вводить повторный локдаун, но при этом рекомендовали соблюдать все эпидемиологические меры, связанные с коронавирусной инфекцией.

Ранее эксперты сообщали, что Россия сможет достигнуть снижения числа больных коронавирусом в сутки не ранее весны.