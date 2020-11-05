Собянин: В Москве не планируется введение изоляции из-за коронавируса

В Москве пока не планируют вводить полный локдаун из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жёсткие ограничения вводят власти многих государств, однако в Москве вводить локдаун не планируют, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он также отметил, что система здравоохранения города справляется с лечением заражённых коронавирусом пациентов.

- За рубежом мы видим гораздо более жесткие меры, вплоть до полных локдаунов, мы пока не предполагаем этого делать. Мы считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть, - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".