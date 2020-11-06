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Диетолог Пьер Дюкан назвал способы защиты от коронавируса

Основатель самой популярной системы питания рассказал kp.ru, что делать при первым симптомах заражения
Ксения АНУФРИЕВА
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Диетолог Пьер Дюкан назвал способы защиты от коронавируса

Диетолог Пьер Дюкан назвал способы защиты от коронавируса

Фото: Евгения ГУСЕВА

Пандемия коронавируса – самая острая и актуальная проблема в настоящее время. К борьбе с ней подключились людей разных профессий, не остался в стороне и самый известный в мире диетолог Пьер Дюкан: в интервью kp.ru эксперт дал несколько советов, как защитить свой организм от коронавируса.

- Единственный совет, который я могу дать, и которому сам следую непреклонно, это соблюдение классических барьерных жестов. Я принимаю каждый день витамин С: один грамм утром, два грамма, когда инфекция интенсивно циркулирует или у менять есть сомнения по поводу людей, с которыми я контактировал. По три грамма при первым симптомах простуды, - рассказал Пьер Дюкан.

Диетолог отметил, что при появлении первых подозрительных симптомах он садится перед вентилируемой духовкой с картонной защитой перед лицом. В картонке вырезается отверстие, которое позволяет воздуху проходить в нос и рот. Так эксперт дышит по четыре минуты. Дело в том, что проходящее через нос и рот тепло превышает 60 градусов, что способно остановить вирусы в самом начале заболевания.

- С конца лета я принимают витамин D, который доказал свою неоспоримую роль в укреплении иммунитета, - добавил Пьер Дюкан.

Ранее доктор Александр Мясников дал несколько советов о том, как уменьшить риск заражения коронавирусом. Врач объяснил, что людям с лишним весом необходимо похудеть на 10-15 килограммов, а также посоветовал принимать витамины и заниматься физической активностью.

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