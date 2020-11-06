Великобритания сажает граждан на карантин из-за коронавируса у норок в Дании. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дания была исключена из списка коридоров для путешествий британского правительства из-за широкого распространения коронавирусной инфекции среди норок.

Путешественники, прибывающие в Великобританию из Дании после 4 утра в пятницу, должны изолироваться в течение 14 дней, сообщает The Guardian.

Министр транспорта Грант Шаппс сказал: «Я понимаю, что это будет касаться как людей, которые в настоящее время находятся в Дании, так и широкой общественности Великобритании, поэтому мы быстро предприняли шаги по защите нашей страны и предотвращению распространения вируса в Великобритании. .

Органы здравоохранения Дании сообщают о широко распространенных вспышках коронавируса на норковых фермах, при этом вариантный штамм вируса распространяется в некоторых местных сообществах. Поэтому главный врач рекомендовал в качестве меры предосторожности всем, кто возвращается из Дании, самоизолироваться на 14 дней.

Ранее уже поступали сообщения о том, что норки являются переносчиками коронавирусной инфекции.