МВД: Жена Навального заявляла, что ему могло стать плохо из-за диет

Блогер соблюдал определенные правила питания, чтобы похудеть. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МВД РФ в пятницу, 6 ноября, сделало заявление о ситуации по делу Алексея Навального.

Так, на сайте управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому Федеральному округу сообщается, что супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия ранее говорила российским врачам, что ее муж мог почувствовать себя плохо из-за определенного режима питания. Алексей Навальный в последнее время перед госпитализацией соблюдал диеты, чтобы сбросить вес.

До полета из Томска в Москву он в течение 3-5 дней страдал от дискомфорта после приема пищи.

Напомним, что блогер был экстренно госпитализирован 20 августа в Омске. Врачи после ряда анализов предположили, что у Навального могло произойти нарушение обмена веществ, вызванное изменением уровня сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в ФРГ.

2 сентября Германия со ссылкой на военных медиков сообщила о якобы отравлении Навального «Новичком» и потребовала от России данные по разработке и ликвидации боевого вещества.

Россия в свою очередь попросила предоставить подтверждение данной информации, но до сих пор от ФРГ не поступало сведений.