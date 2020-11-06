Откуда мог появиться коронавирус, рассказал Нарышкин

Нарышкин заявил, что коронавирус имеет природное происхождение.
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У Службы внешней разведки России нет достоверных данных о создании нового коронавируса человеком.
"Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения", — заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.
Он добавил, что происхождение вируса - не принципиальный вопрос для российских специалистов, их цель - борьба с инфекцией.
Напомним, ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции 11 марта. За все время в мире выявлено почти 48 миллионов случаев заражения инфекцией, жертвами коронавируса стали более 1,2 миллиона человек.
Антирекорд зафиксирован в США, Индии и Бразилии. Россия занимает четвертое место по количеству инфицированных. В России зарегистрировали 1,7 миллиона заболевших, из них 29 509 человек скончались.
Согласно данным оперативного штаба от 6 ноября, в России за сутки заразилось свыше 20 тысяч человек, при этом выздоровевших 16 955.