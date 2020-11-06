В Череповце обновили исторический квартал у дома-музея Верещагиных

Результаты работы власти Череповца представили на прошедшем Дне города, пообещав продолжение работ по превращению квартала, названого верещагинским, в комфортный и исторически максимально достоверный. На первом этапе полностью обновили сквер напротив дома Верещагиных, в доме-музее, родовом гнезде Верещагиных, отремонтировали фасад, привели в порядок дворик, восстановили аутентичный деревянный тротуар и деревянный резной забор вдоль исторических зданий.

«Череповец не только промышленный центр, но и город с богатой историей. Эту историю творили наши с вами земляки, среди которых знаменитые братья Василий и Николай Верещагины. Открывая только первый этап реализации проекта по воссозданию историко-культурной среды мемориального дома-музея, мы отдаем дань памяти нашим предкам», - отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

В следующем году также на деньги гранта Минстроя, начнутся работы в старейшем городском парке, «Соляном саду», он продолжает верещагинский квартал. Компания «Северсталь» выделила деньги на ремонт соседнего с мемориальным здания, где планируется разместить картины Василия Верещагина и экспозицию, рассказывающую о заслугах перед Россией его старшего брата Николая. Кроме того, в сквере напротив дома планируется поставить памятник братьям, сейчас идет голосование за лучший проект.