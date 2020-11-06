Песков назвал тенденцию с коронавирусом в России «тревожной»

Песков назвал ситуацию с коронавирусом «тревожной». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 ноября на встрече с журналистами заявил, что тенденция с Covid-19 в России тревожная, эксперты прогнозируют новый рост заболеваемости, но власти страны принимают все меры безопасности для стабилизации ситуации.

"Прогнозируется тренд на повышение, что требует принятия дополнительных мер. Вы видите, что дополнительные меры принимаются, это не меры, связанные с локдауном, но меры регулирующего характера, и каждый регион, учитывая свою специфику, принимает соответствующие решения. Но тенденция, как мы уже и говорили неоднократно, тревожная, пандемия развивается", - передает слова Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что о локдауне в Кремле не идет речи, как и ранее.

Неоднократно власти России говорили о том, что повторно вводить самоизоляцию не собираются.

Согласно данным оперштаба, по состоянию на 6 ноября, в России выявлено более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки. Это является максимальным значением за все время пандемии в России.

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. Во всем мире инфекцией заразились свыше 48 миллионов человек. Более 1,2 миллионов стали жертвами инфекции. Антирекорд по количеству заразившихся держит США, на втором месте Индия, следом за ней идет Бразилия. Россия стоит на четвертом месте с показателем 1 733 440.