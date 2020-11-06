Причина смерти Михаила Жванецкого: сатирик умер из-за болезни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 6 ноября, из жизни ушел знаменитый сатирик Михаил Жванецкий. По словам его друга, телеведущего Владимира Познера, причиной смерти 86-летнего артиста стала болезнь.

Познер рассказал, что перед смертью Жванецкий жаловался на плохое самочувствие, однако вдаваться в подробности журналист не стал.

Как писал сайт kp.ru, информацию о смерти Жванецкого подтвердил его концертный директор Олег Сташкевич. Еще в начале октября, стало известно, что артист завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.

Сташкевич также сообщил, что никакой другой причины смерти Жванецкого, кроме болезни и возраста, нет. «Причина — возраст, болезни, никакой другой причины нет», - приводит «360» слова директора сатирика

Напомним, что еще в июне этого года сатирик рассказал, что находится в очень плохом состоянии, и из-за плохого самочувствия практически не выходит из дома