Семен Альтов рассказал, что зрители до последнего подпитывали здоровье Михаила Жванецкого

Писатель-сатирик Семен Альтов Фото: Тимур ХАНОВ

Энергетика зрителей была для Михаила Жванецкого как кислород. И отказавшись от выступлений, он, возможно, приблизил свой конец. Так прокомментировал смерть знаменитого сатирика писатель Семен Альтов.

«Ответная любовь зала была ему, конечно, нужна. Она, как аппарат искусственного дыхания, поддерживала его. Он отказался по состоянию здоровья, как я понимаю, от выступлений. И вот лишившись этого кислорода… Может быть это и приблизило конец», - цитирует Альтова телеканал «360».

Писатель-сатирик назвал своего коллегу «лечащим врачом» для зрителей, и добавил, что никто не мог так точно определять «болезни» общества как Жванецкий.

Ранее свои соболезнования в связи со смертью сатирика выразила телеведущая Регина Дубовицкая.

«Что говорить — эпоха ушла. Это надо просто пережить», — отметила коллега Жванецкого.

Знаменитый сатирик умер в пятницу, 6 ноября. Ему было 86 лет.