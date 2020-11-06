Число смертей от неизвестного заболевания на юге Нигерии увеличилось до 87 - СМИ Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже 87 человек скончались от неизвестного заболевания в штатах Дельта и Энугу на юге Нигерии. Об этом сообщает местное издание Vanguard.

Ранее сообщалось, что жертвами неизвестного заболевания стали 15 человек. Эпидемиологи полагают, что одной из причин гибели людей могла стать геморрагическая лихорадка. Это острое вирусное заболевание, которое отличается лихорадкой и геморрагическим синдромом (кровоизлияниями, кровотечениями). К этому типу инфекций относятся лихорадка денге, эбола, лихорадка Ласса и желтая лихорадка.

Специалист по санитарно-экологическим вопросам Венсан Ошоми заявил, что первые случаи заражения странным заболеванием были зафиксированы еще в сентябре.

- Мы взяли анализы больных и будем проверять на лихорадку Ласса, холеру, желтую лихорадку и менингит, - добавил он.

Между тем, коронавирус пока также не думает отступать. За прошедшие сутки в России впервые выявили более 20 тысяч случаев COVID-19. Больше всего новых заболевших по-прежнему в Москве (6253). В тройку антирейтинга также вошли Санкт-Петербург (1171) и Московская область (605).