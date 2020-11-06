Лекарство от коронавируса Авифавир будут давать бесплатно по ОМС Фото: Иван МАКЕЕВ

Авифавир будет выдаваться бесплатно для пациентов, которые лечатся от коронавирусной инфекции по ОМСАвифавир будет выдаваться бесплатно для пациентов, которые лечатся от коронавирусной инфекции по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Представитель фонда сообщил, что РФПИ и группа компаний «ХимРар» дали разрешение на амбулаторное применение первого по времени регистрации российского препарата против коронавирусной инфекции Авифавир, который будет предоставляться пациентам бесплатно.

«Препарат уже предоставляется бесплатно в рамках программы ОМС пациентам, проходящим лечение от коронавируса в медицинских учреждениях», - сообщил представитель фонда.

Напомним, ранее о том, что Авифавира будет выдаваться бесплатно для амбулаторного лечения пациентов, заражённых коронавирусом, сообщил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он также отметил, что России необходимо навести порядок с ценами на препараты от коронавирусной инфекции, а региональные и федеральные власти должны контролировать соблюдение рекомендованных цен при продаже лекарств от COVID-19