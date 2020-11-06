Михаил Ефремов отправлен в колонию по месту отбывания наказания Фото: Иван МАКЕЕВ

Актер Михаил Ефремов, которого признали виновным в смертельном ДТП и проговорили к 7 годам 6 месяцам в колонии общего режима, отправлен по месту отбывания наказания, администрация СИЗО сообщит родственникам адрес колонии. Об этом сообщили в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), не уточнив конкретного исправительного учреждения.

«Согласно ст. 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация СИЗО уведомит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания», - приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы ФСИН.

Напомним, Ефремова признали виновным в смертельном ДТП, которое произошло в июне на Садовом кольце, когда джип артиста вылетел на встречную полосу и врезался в фургон жителя Рязани Сергея Захарова, который позже скончался от полученных травм.

Изначально суд приговорил актера к 8 годам лишения свободы, но в конце октября на апелляции новая защита просила для него 4 года условно. Судья принял решение сократить срок лишь на 4 месяца. Артист будет отбывать наказание 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Ефремов намерен снова обжаловать это решение. Кроме того, накануне он заявил о желании создать в СИЗО театр