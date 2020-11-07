Вирусолог сказала, почему растирание спиртом бесполезно при коронавирусе Фото: Shutterstock

Существует мнение, что коронавирус не страшнее обычной простуды и других сезонных заболеваний. О том, насколько могут быть эффективны в борьбе с covid-19 народные методы, в частности растирание спиртом, kp.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-вирусолог Анна Дёмина.

По словам эксперта, в использование подобных мер нет никакого смысла, это может быть даже опасно для человека.

- Протирать спиртом все тело, как это советуют в народных рецептах, нет никакого смысла – коронавирус передается через слизистые, когда вы трете нос, глаза или рот грязными руками. Не стоит натирать спиртом остальные части тела - вряд ли вы будете в дальнейшем их облизывать. А вот распылять спиртосодержащие жидкости рядом с собой нельзя! Вирус это не уничтожит, а вот роговицу глаз можно сжечь, - рассказала вирусолог.

Кстати, Демина также отметила, что не стоит принимать алкоголь внутрь - ковид это не убьет, а вот иммунитет может ослабить.

Напомним, ранее сообщалось, что в России возросло число инфицированных covid-19. Только за последние сутки в стране установлен антирекорд по заразившимся - более 20 тысяч человек.

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