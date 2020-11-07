Врач назвал простое и доступное средство, которое замедляет опьянение во время вечеринки

Стало известно, что замедляет опьянение во время вечеринки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
День рождение, Новый год или просто вечеринка без повода на утро может обернуться проблемами со здоровьем, если перебрать с алкоголем. О том, как помочь организму быстро оправиться от спиртного и взбодриться kp.ru рассказал врач-невролог высшей категории Евгений Мосин.
Прежде всего, по мнению эксперта, стоит помнить, что при употреблении алкогольных напитков сильно обезвоживается организм.
- Кажется, что это слишком просто, но это лучший способ избежать похмелья. Чередование алкогольных напитков со стаканом воды не только помогает не обезвоживаться, но также замедляет общее потребление спиртного, - объяснил Мосин.
Также врач напомнил, что самый простой способ избежать похмелья - не пить слишком много.
Спиртное, кстати, кроме плохого самочувствия, может подорвать иммунитет. Так, например, напитки с градусом во время пандемии не рекомендовано пить при коронавирусе. Врачи объясняют это влиянием алкоголя на форму течения болезни.
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