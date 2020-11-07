В Москве не планируют ужесточать меры против коронавируса для пожилых людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московские власти не планируют ужесточать ограничительные меры для пожилых жителей столицы и людей, страдающих от хронических заболеваний, которым рекомендовали домашний режим. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщил руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

Он отметил, что в ужесточении мер нет необходимости, поскольку люди пожилого возраста и больные хроническими заболеваниями в целом дисциплинировано соблюдают рекомендованный им домашний режим.

- Сотрудники полиции при патрулировании улиц проводят разъяснительную работу среди старшего поколения, объясняют, почему не стоит без крайней необходимости выходить из дома. Пока необходимости в ужесточении мы не видим, - отметил Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, что мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о введении профилактических мер на фоне рост количества выявленных случаев коронавируса. До конца ноября в Москве действует домашний режим для людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.